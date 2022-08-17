Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Учитывая сопротивление украинцев и Вооруженных сил Украины, аппетиты Российской Федерации существенно уменьшились. Конечно, Путин не хочет отступать от своих намерений, ведь это его последний звездный этап увеличения территории России. На этом сосредоточены действия Путина и его клики. Но у России нет необходимых для этого военных возможностей", - отметил Згурец.

Эксперт добавил, что за полгода полномасштабной войны против Украины России не удалось достичь почти никаких планов.

"На первом этапе полномасштабной войны России претендовала на захват Украины и смену политического режима. Уже на втором этапе Российская Федерация готовилась к расчленению Украины почти пополам. Если посмотреть на итоги почти 6 месяцев войны, ситуация для Украины выглядит более-менее прилично и спокойно", – заметил Сергей Згурец.

16 августа в Институте изучения войны сообщили, что удары по российским складам и базам поставок в оккупированном Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ для возобновления контроля над правым берегом Днепра. В ISW также предположили, что кремль пытается исказить свои истинные цели по отношению к Украине, однако его цель остается неизменной: добиться изменения режима в Киеве и взять контроль над большей частью Украины.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 августа, украинская армия отразила наступление россиян вблизи Спирного, Шевченко и Белогорки. Однако продолжаются бои у Новомихайловки, Мазановки, Новодмитровки, Соледара, Бахмутского и Опытного.

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