Из-за событий в Израиле Бразилия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Об этом сообщает правительство Бразилии.

Правительство Бразилии осуждает серию бомбардировок и наземных атак, совершенных сегодня в Израиле из сектора Газа. Она выражает соболезнования семьям погибших и свою солидарность с народом Израиля. В очередной раз подчеркивая, что нет никакого оправдания насилию, особенно против гражданского населения, правительство Бразилии призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации.

Как председатель Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Бразилия созовет экстренное заседание этого органа.

Читайте также: ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Текстовая трансляция

Правительство Бразилии подтверждает свою приверженность решению двух государств, где Палестина и Израиль живут вместе в мире и безопасности в пределах взаимно согласованных и международно признанных границ. Оно также подтверждает, что простое управление конфликтом не является жизнеспособной альтернативой для решения израильско-палестинского вопроса, и что возобновление мирных переговоров является неотложной потребностью.