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Из-за событий в Израиле Бразилия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

7 октября, 2023 суббота
18:36
Мир Совбез ООН

Правительство Бразилии созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Бразилия требует мирных переговоров в рамках международно признанных границ

Об этом сообщает правительство Бразилии.

Правительство Бразилии осуждает серию бомбардировок и наземных атак, совершенных сегодня в Израиле из сектора Газа. Она выражает соболезнования семьям погибших и свою солидарность с народом Израиля. В очередной раз подчеркивая, что нет никакого оправдания насилию, особенно против гражданского населения, правительство Бразилии призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации.

Как председатель Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Бразилия созовет экстренное заседание этого органа.

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Правительство Бразилии подтверждает свою приверженность решению двух государств, где Палестина и Израиль живут вместе в мире и безопасности в пределах взаимно согласованных и международно признанных границ. Оно также подтверждает, что простое управление конфликтом не является жизнеспособной альтернативой для решения израильско-палестинского вопроса, и что возобновление мирных переговоров является неотложной потребностью.

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  • Сергей Ауслендер, израильский журналист, отметил, что пока не ясны масштабы катастрофы в результате нападения ХАМАСа на Израиль.
  • Пентагон назвал действия Палестины в Израиле насилием и терроризмом, а также заявил, что даст Израилю все необходимое для обеспечения самообороны.
ООН
Израиль
Палестина
Бразилия
Совет безопасности ООН
Военные новости
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