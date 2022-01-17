Из-за снижения температуры воздуха: в Киеве декабрьская платежка за тепло выросла почти на 20%
В декабре 2021 года потребление тепла домами в Киеве увеличилось и средневзвешенная стоимость выросла на 18,6%
Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.
Средневзвешенная стоимость отопления составила 26,8 грн/кв. м., тогда как в ноябре – 22,6 грн/кв. м.
Так, при постоянном тарифе главным фактором роста стало понижение температуры наружного воздуха.
"Объемы потребления тепловой энергии домами зависят, прежде всего, от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома. В домах, где проведены мероприятия по энергоэффективности по городским программам софинансирования, жильцы уплатили за отопление в декабре в среднем на 20% меньше, чем в других домах – около 21 грн/кв. м", - говорится в сообщении.
- Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что летом 2022 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в очередной раз возрастут.
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