Из-за снижения температуры воздуха: в Киеве декабрьская платежка за тепло выросла почти на 20%

Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.



Средневзвешенная стоимость отопления составила 26,8 грн/кв. м., тогда как в ноябре – 22,6 грн/кв. м.



Так, при постоянном тарифе главным фактором роста стало понижение температуры наружного воздуха.



"Объемы потребления тепловой энергии домами зависят, прежде всего, от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома. В домах, где проведены мероприятия по энергоэффективности по городским программам софинансирования, жильцы уплатили за отопление в декабре в среднем на 20% меньше, чем в других домах – около 21 грн/кв. м", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что летом 2022 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в очередной раз возрастут.