"Из-за сложной семейной ситуации": футболист Ракицкий покинул российский "Зенит"

Об этом сообщает официальный сайт " Зенита ".



В российском клубе сообщили, что Ярослав Ракицкий попросил досрочно расторгнуть контракт "из-за сложной семейной ситуации".



Ярослав Ракицкий перешел в питерский "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019 года за 10 млн евро. В этом сезоне провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.



Центрбек сыграл более полусотни матчей за сборную Украины. После того как Ракицкий переехал в Россию, его не вызывают в национальную команду.

В ноябре Ракицкий говорил, что украинские и российские команды не следует разводить при жеребьевках.

24 февраля президент РФ Владимир Путин атаковал территорию Украины.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков , а сборную России - от любых международных соревнований.