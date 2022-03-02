"Из-за сложной семейной ситуации": футболист Ракицкий покинул российский "Зенит"
Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий ушел из питерского "Зенита"
Об этом сообщает официальный сайт " Зенита ".
В российском клубе сообщили, что Ярослав Ракицкий попросил досрочно расторгнуть контракт "из-за сложной семейной ситуации".
Ярослав Ракицкий перешел в питерский "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019 года за 10 млн евро. В этом сезоне провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
Центрбек сыграл более полусотни матчей за сборную Украины. После того как Ракицкий переехал в Россию, его не вызывают в национальную команду.
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