Из-за слов "Ще не вмерла Україна" в песне: мэр российского Краснодара поручил проверить все караоке города
Мэр Краснодара (РФ) Евгений Наумов поручил провести работу с караоке-клубами города после того, как в одном из них прозвучала песня Верки Сердючки "Гулянка"
Об этом идет речь на сайте мэрии.
Наумов поручил исключить возможность подобных инцидентов. В песне есть строчки "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так" и "Буде жити Україна, если мы гуляем так".
В одном из клубов города - "Ля Мажор" - звучала песня. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю изданию РБК подтвердили информацию о проверке караоке-клуба, в котором была сыграна эта композиция.
В заведении уточнили, что в репертуаре клуба нет песен на украинском "в связи с позицией руководства". "С песней Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральны. Как только раздался припев на украинском с недопустимым содержанием, песня была остановлена", - сказала управляющая клуба.
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