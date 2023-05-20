Об этом идет речь на сайте мэрии.

Наумов поручил исключить возможность подобных инцидентов. В песне есть строчки "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так" и "Буде жити Україна, если мы гуляем так".

В одном из клубов города - "Ля Мажор" - звучала песня. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю изданию РБК подтвердили информацию о проверке караоке-клуба, в котором была сыграна эта композиция.

В заведении уточнили, что в репертуаре клуба нет песен на украинском "в связи с позицией руководства". "С песней Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральны. Как только раздался припев на украинском с недопустимым содержанием, песня была остановлена", - сказала управляющая клуба.