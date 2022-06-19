Из-за схождения вагонов в Черкасской области изменен маршрут нескольких поездов
Из-за аварии временно изменят маршруты поезда Днепр — Киев, Днепр — Львов и Киев — Кременчуг, Кропивницкий
Об этом Укрзализныця сообщила в телеграмме.
"Из-за схождение двух грузовых вагонов на перегоне Райгород - Каменка, Укрзализныця на время восстановительных работ изменяет маршрут следования поездов №731 Днепр — Киев, №41 Днепр — Львов и №790/792 Киев — Кременчуг, Кропивницкий. Поезда будут временно курсировать через станцию Помощная вместо станции Каменка", – написала государственная компания.
Из-за смены маршрута время прибытия указанных рейсов к конечной станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед, добавила Укрзализныця.
Кроме того, изменения коснутся и пригородных поездов.
В частности, движение электрички №6505 Знаменка-Шевченко сегодня ограничено до станции Каменка, а пригородный поезд №6508 Квитково-Знаменка будет курсировать в сообщении Квитково-Шевченко и Косари-Знаменка с отправкой последнего в 18:12.
Также изменения будут касаться электричек:
- № 6507 Знаменка - Цветочное - она отправится из Знаменки в 17:12 в ст.Косари, а Шевченко - Цветочное в 20:30.
- № 6510 Квитково — Знаменка – отправление в 18:21, прибытие в ст. Шевченко в 19.31.
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