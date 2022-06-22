Из-за схождения вагона в Украине задерживаются ряд поездов

Об этом сообщает Укрзализныця.

В компании предоставили перечень задерживаемых поездов.

№ 18/17 Львов — Харьков;

№ 258/260 Ивано-Франковск — Чернигов, Сумы;

№ 26/236 Черновцы, Рахов — Одесса;

№ 60/59 Чоп — Киев;

№ 32/31 Перемышль — Запорожье;

№ 92/91 Львов — Киев;

№ 2/1 Ивано-Франковск — Харьков;

№ 12/11 Львов — Одесса;

№ 82/81 Ужгород — Киев;

№ 36/38 Перемышль, Ужгород — Одесса;

№ 56/55 Рахов — Киев; № 749/750 Киев - Львов, Киев — Вена.

"Время задержки можно отслеживать на портале uz-vezemo.com , информация обновляется ежечасно. Железнодорожники уже работают над восстановлением габарита пути, движение не останавливается", — убеждают в УЗ.

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