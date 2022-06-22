Из-за схождения вагона в Украине задерживаются ряд поездов
В результате схождения грузового вагона на участке Задворье - Красное, ожидаются задержки ряда пассажирских поездов
Об этом сообщает Укрзализныця.
В компании предоставили перечень задерживаемых поездов.
№ 18/17 Львов — Харьков;
№ 258/260 Ивано-Франковск — Чернигов, Сумы;
№ 26/236 Черновцы, Рахов — Одесса;
№ 60/59 Чоп — Киев;
№ 32/31 Перемышль — Запорожье;
№ 92/91 Львов — Киев;
№ 2/1 Ивано-Франковск — Харьков;
№ 12/11 Львов — Одесса;
№ 82/81 Ужгород — Киев;
№ 36/38 Перемышль, Ужгород — Одесса;
№ 56/55 Рахов — Киев; № 749/750 Киев - Львов, Киев — Вена.
"Время задержки можно отслеживать на портале uz-vezemo.com , информация обновляется ежечасно. Железнодорожники уже работают над восстановлением габарита пути, движение не останавливается", — убеждают в УЗ.
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