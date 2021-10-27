Из-за схода вагонов в Житомирской области ряд поездов задерживается. СПИСОК

Об этом Укрзализныця сообщила в Facebook.

"Поезда дальнего сообщения, которые направлялись в направлении Казатина и обратно, будут курсировать через Фастов - Житомир - Бердичев", - говорится в сообщении.

Скоростной поезд "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и поезд №29/30 Киев - Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.

Также в Укрзализныце предупредили о возможном опоздании таких поездов:

№134/133 Рахов - Николаев;

№772/771 Хмельницкий - Киев;

№88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№138/137 Хмельницкий - Лисичанск;

№769/770 Киев - Каменец-Подольский;

№357/758 Киев - Рахов;

№867/868 Киев - Гречаны;

№13/113-14/114 Киев - Солотвино, Чоп;

№145/146 Киев - Измаил;

№29/30 Киев - Ужгород;

№81/82 Киев - Ужгород;

№49/50 Киев - Трускавец;

№105/106 Киев - Одесса;

№41/42 Трускавец - Днепр;

№42/41 Днепр - Трускавец;

№130/150-129/149 Кременчуг, Полтава - Ивано-Франковск, Ворохта;

№22/21 Трускавец - Харьков;

№3/4 Ужгород - Запорожье;

№110/109 Львов - Херсон;

№139/140 Киев - Каменец-Подольский.

Среднее время задержки — до 4 часов. Сход грузовых вагонов с колеи произошел 27 октября недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей.