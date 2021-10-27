Из-за схода вагонов в Житомирской области ряд поездов задерживается. СПИСОК
Из-за схода грузовых вагонов на Житомирщине ряд поездов следует по измененному маршруту и с задержкой
Об этом Укрзализныця сообщила в Facebook.
"Поезда дальнего сообщения, которые направлялись в направлении Казатина и обратно, будут курсировать через Фастов - Житомир - Бердичев", - говорится в сообщении.
Скоростной поезд "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и поезд №29/30 Киев - Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.
Также в Укрзализныце предупредили о возможном опоздании таких поездов:
- №134/133 Рахов - Николаев;
- №772/771 Хмельницкий - Киев;
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- №138/137 Хмельницкий - Лисичанск;
- №769/770 Киев - Каменец-Подольский;
- №357/758 Киев - Рахов;
- №867/868 Киев - Гречаны;
- №13/113-14/114 Киев - Солотвино, Чоп;
- №145/146 Киев - Измаил;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №49/50 Киев - Трускавец;
- №105/106 Киев - Одесса;
- №41/42 Трускавец - Днепр;
- №42/41 Днепр - Трускавец;
- №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава - Ивано-Франковск, Ворохта;
- №22/21 Трускавец - Харьков;
- №3/4 Ужгород - Запорожье;
- №110/109 Львов - Херсон;
- №139/140 Киев - Каменец-Подольский.
Среднее время задержки — до 4 часов. Сход грузовых вагонов с колеи произошел 27 октября недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное