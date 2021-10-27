Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Из-за схода вагонов в Житомирской области ряд поездов задерживается. СПИСОК

Из-за схода вагонов в Житомирской области ряд поездов задерживается. СПИСОК

27 октября, 2021 среда
19:40

Из-за схода грузовых вагонов на Житомирщине ряд поездов следует по измененному маршруту и с задержкой

Об этом Укрзализныця сообщила в Facebook.

"Поезда дальнего сообщения, которые направлялись в направлении Казатина и обратно, будут курсировать через Фастов - Житомир - Бердичев", - говорится в сообщении.

Скоростной поезд "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и поезд №29/30 Киев - Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.

Также в Укрзализныце предупредили о возможном опоздании таких поездов:

  • №134/133 Рахов - Николаев;
  • №772/771 Хмельницкий - Киев;
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • №138/137 Хмельницкий - Лисичанск;
  • №769/770 Киев - Каменец-Подольский;
  • №357/758 Киев - Рахов;
  • №867/868 Киев - Гречаны;
  • №13/113-14/114 Киев - Солотвино, Чоп;
  • №145/146 Киев - Измаил;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №81/82 Киев - Ужгород;
  • №49/50 Киев - Трускавец;
  • №105/106 Киев - Одесса;
  • №41/42 Трускавец - Днепр;
  • №42/41 Днепр - Трускавец;
  • №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава - Ивано-Франковск, Ворохта;
  • №22/21 Трускавец - Харьков;
  • №3/4 Ужгород - Запорожье;
  • №110/109 Львов - Херсон;
  • №139/140 Киев - Каменец-Подольский.

Среднее время задержки — до 4 часов. Сход грузовых вагонов с колеи произошел 27 октября недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Укрзализныця
Читайте также:
Ілля Кива
26 октября, 2021 вторник
Против Кивы возбудили уголовное дело: стрелял из автомата на годовщину убийства Бандеры
25 октября, 2021 понедельник
СБУ совместно со спецслужбами США раскрыла схему отмывания десятков миллионов долларов через Darknet
Василь Ломаченко
26 октября, 2021 вторник
Украинский экс-чемпион мира заявил, что Ломаченко близок к завершению карьеры
Киев
+10
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.31
    Покупка 26.31
    Продажа 26.54
  • EUR
    Покупка 30.41
    Продажа 30.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
27 октября
21:47
"Скифское золото": Россия грозится разорвать сотрудничество с музеями Нидерландов
21:36
Руслан Малиновский
Малиновский сыграл 100-й матч за "Аталанту"
21:27
Кипиани
От Подервянского и Кипиани до Лины Костенко. Определены ТОП-30 украинских книг времен Независимости
21:26
"Шахтер" - "Динамо"
"Шахтер" разгромил "Черноморец" и стал очередным четвертьфиналистом Кубка Украины
21:21
Оккупанты обстреляли Трехизбенку, разрушены пять домов
21:20
Украинских спортсменов могут отстранить от международных соревнований, - в WADA отреагировали на нарушение допинговых правил
21:14
$15 тыс. за сотку земли в Киеве - не рыночная цена, - экс-нардеп Гопко о приватизации "Большевика"
20:59
У трех украинцев на границе с Польшей обнаружили поддельные COVID-сертификаты
20:56
Леся Цуренко
Украинская теннисистка Цуренко победила россиянку на турнире в Румынии
20:44
Андрей Шевченко
Экс-капитан сборной Украины спрогнозировал, что Петраков заставит национальную команду играть по тактике Шевченко
20:39
К Саакашвили не пустили украинского врача
20:20
Россия еще на 1,5 года может затянуть возвращение "скифского золота" Украине, - Малюська
19:59
Отставка Мецгера: СБУ расследует кредит "Укрэксимбанка" по статье "финансирование терроризма"
19:50
Джошуа согласился провести бой-реванш с Усиком в Киеве
19:28
Его презентовали как феномен советского футбола, но пусть возвращается в Москву: как в Италии раскритиковали российского одноклубника Малиновского
19:14
Смертельное ДТП в Харькове: водителю Infiniti сообщили о подозрении
18:59
"Динамо" победило "Мариуполь" и вышло в четвертьфинал Кубка Украины
18:59
Евгения Кравчук
Кравчук: На заседании фракции 1 ноября "слуги народа" рассмотрят кадровые изменения в правительстве
18:36
"Мама, а куда мы бежим? В Моршин": соцсети отреагировали мемами на эксперимент по вакцинации во Львовской области
18:32
Украинец Зубков оформил дубль в Кубке Венгрии по футболу
18:02
Вадим Гутцайт
Руководство антидопингового центра Украины ушло в отставку после обвинений в нарушении правил WADA
17:48
"Наполи"
Итальянский топ-клуб отказывается ехать в Москву на матч со "Спартаком"
17:46
На Одесчине опробовали модернизированные ракеты "Ольха-М"
17:45
Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе: погиб украинский военный
17:29
Верховная Рада
Раде предлагают созвать внеочередное заседание для запрета невакцинированным заходить в парламент
17:12
Сытник заявил, что НАБУ получило более десяти заявлений о получении депутатами денег в конвертах
17:05
Наталья Диденко
Украинцам следует ждать дождей и потепления, - синоптик Наталья Диденко
16:59
Джошуа Кавалло
Австралиец первым в мировом футболе совершил каминг-аут
16:45
Минздрав: Новую партию лекарства против коронавируса начали доставлять в украинские регионы
16:38
Георгий Судаков
Один из главных талантов "Шахтера" назвал цель "горняков" в Кубке Украины
16:24
Саакашвили считает себя узником Путина и говорит, что его жизнь под вопросом – Денисова
16:13
НБУ
В НБУ рассказали о последствиях для экономики возможного введения карантина зимой
16:06
Прогрессивные технологии в эстетической медицине
16:00
Зеленский
Петиция шоумена Кондратюка о запрете концертов российских артистов: Зеленский поручил СБУ и СНБО рассмотреть предложение
15:55
Денис Шмигаль
"Нет и не будет": Шмыгаль рассказал о принудительной COVID-вакцинации в Украине
15:51
Ворскла
"Ворскла" победила "Верес" и вышла в четвертьфинал Кубка Украины
15:35
covid
Киев может попасть в "красную" зону 29-30 октября, - КГГА
15:33
Будет опасным вызовом: Тренер Уайлдера дал прогноз на бой Усика против Фьюри
15:19
Илья Несходовский
Власти не помогают пострадавшему от пандемии COVID-19 бизнесу, экономика будет падать, – Несходовский
15:18
газ
Ряд поставщиков снизил годовые цены на газ для населения ниже 8 грн/куб.м
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV