Из-за скандала с комиком Щегелем Министерство культуры изменит правила выезда артистов за границу
Министерство культуры и информационной политики Украины изменит правила получения артистами разрешений на временный выезд за границу и инициирует ужесточение ответственности за нарушение правил выезда
Об этом информирует МКИП .
Министерство культуры напомнило, что разрешение на пересечение государственной границы во время военного положения и объявления мобилизации оно предоставляет только тем лицам, которые находятся в сфере его полномочий. Речь идет, в частности, о деятелях сферы культуры и информации, которые защищают и популяризируют интересы Украины на международной арене. Условием предоставления разрешения является обязательное возвращение в страну.
В Министерстве отметили, что несмотря на то, что МКИП способствует выезду за границу разных деятелей искусств, случаи, подобные ситуации со стендапером Андреем Щегелем, осложняют положение для тех, "кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте".
В МКИП сообщили, что Щегель действительно находился в составе группы, которой предоставили временное разрешение на выезд за границу. Однако Министерство отметило, что он нарушил предоставленное ему право.
"Действия комика недопустимы в условиях военного положения, во время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются в стране и готовы воевать за сохранение нашего государства", - подчеркнули в МКИП.
Нарушение Щегелем права выезда за границу вызвало ответную реакцию Министерства. Так, с целью предотвращения подобных случаев в будущем Министерство вместе с правоохранительными органами будет инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину мужчин призывного возраста.
Также Министерство уже подготовило и подало на утверждение Кабмина более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста.
Ситуацию с Андреем Щегелем из-за нарушения предоставленного ему права выезда за границу с обязательным возвращением в страну и уклонения от мобилизации возьмут под контроль правоохранительные органы.
"В заключение хотим напомнить, что каждый день мы делаем выбор — стоять на защите своей страны: на линии огня, на культурном или информационном фронтах. Этот выбор стоит жизни и этот выбор сохраняет жизнь. Но он непременно приведет нас к победе!" - подытожили в Министерстве.
- 3 марта украинский стендап-комик Андрей Щегель рассказал , что сбежал из Украины во время полномасштабного вторжения, ведь получил разрешение на выезд как артист.
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