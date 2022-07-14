Об этом пишет Protothema .

В Греции потерпел крушение вертолет Ми-8, тушивший лесной пожар. Из-за сильных волн и ветра он упал в море, когда набирал воду. На борту находились четыре человека, из которых двое погибли, говорится в сообщении.

Катастрофа произошла 13 июля в 17:55 по местному времени, отмечает издание.

После 35 минут бедствия в воде спасатели получили молдавского инженера, который сообщил о больших волнах и сильных морских течениях. По словам потерпевшего, вертолет при наборе воды ударил сильный порыв ветра, от чего тот опрокинулся и упал в воду.

Второго пострадавшего, модлавского пилота, спасатели обнаружили через несколько часов.

Не удалось выжить в аварии румынскому пилоту и гражданину Греции, обнаруженным в акватории моря.

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