Из-за сильного снегопада в Греции заблокированы тысячи машин
Из-за мощного снегопада около четырех тысяч водителей оказались заблокированными на платной автотрассе "Аттики Одос", которая проходит по северу Афин и идет в столичный международный аэропорт
Об этом сообщает Protothema .
На помощь водителям, чьи машины застряли в снегу, прибыли спасатели. За ночь было эвакуировано около 3,5 тысяч человек.
Полиция, армия, пожарная команда, гражданская защита действовали всю ночь и смогли эвакуировать около 1,8 тыс. автомобилей. Еще 1,2 тыс. автомобилей все еще находятся там. За ночь было перевезено 3000-3500 человек. Спасатели раздавали людям одеяла, воду и еду. Ходили пригородные электрички, которые постоянно забирали людей от выходов из автомагистрали, чтобы доставить их в аэропорт”, - сообщил представитель греческого правительства Яннис Иконом.
Некоторые водители находятся на трассе около 12 часов. На трассе наблюдаются многокилометровые пробки. Издание отмечает, что снегопад продолжается.
В понедельник, 24 января, Грецию накрыл циклон "Элпис", принесший с собой обильные снегопады и резкое понижение температуры. Вторник в стране был объявлен выходным днем.
- Напомним, из-за снегопада турецкие власти временно приостановили все полеты в аэропорту Стамбула.
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