Из-за сильного снегопада в Греции заблокированы тысячи машин

Об этом сообщает Protothema .



На помощь водителям, чьи машины застряли в снегу, прибыли спасатели. За ночь было эвакуировано около 3,5 тысяч человек.



Полиция, армия, пожарная команда, гражданская защита действовали всю ночь и смогли эвакуировать около 1,8 тыс. автомобилей. Еще 1,2 тыс. автомобилей все еще находятся там. За ночь было перевезено 3000-3500 человек. Спасатели раздавали людям одеяла, воду и еду. Ходили пригородные электрички, которые постоянно забирали людей от выходов из автомагистрали, чтобы доставить их в аэропорт”, - сообщил представитель греческого правительства Яннис Иконом.



Некоторые водители находятся на трассе около 12 часов. На трассе наблюдаются многокилометровые пробки. Издание отмечает, что снегопад продолжается.



В понедельник, 24 января, Грецию накрыл циклон "Элпис", принесший с собой обильные снегопады и резкое понижение температуры. Вторник в стране был объявлен выходным днем.

Напомним, из-за снегопада турецкие власти временно приостановили все полеты в аэропорту Стамбула.