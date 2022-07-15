Из-за шторма в Черном море побережью грозят дрейфующие мины

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В северо-западной части Черного моря находятся 3 ракетных и 3 больших десантных корабля. В наличии у россиян 24 крылатых ракет типа "Калибр".

"Штормовое состояние моря создает предпосылки к усилению минной опасности. Сорванные с крепления мины может приносить к побережью", - пишут в "Юге".

На временно оккупированной территории Херсонской области жители страдают и выживают без еды, медикаментов, воды, электричества и газа.

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