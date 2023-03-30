Из-за шторма в Черном море находится один ракетоноситель РФ, также погода критическая для авиации и дронов, - Гуменюк
Российские войска уменьшили количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море из-за шторма. На утро 30 марта в море находятся до шести кораблей, среди них подводный ракетоноситель.
Об этом информирует в телемарафоне представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Шторм в море 4–5 баллов, это критическая мореходность, говорит специалист, поэтому корабельная группировка врага в море уменьшилась.
"Раньше мы наблюдали более 10 кораблей, сейчас это 6 кораблей в Черном море вместе с судами обеспечения. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 4 ракет типа "Калибр". Это способ оставаться на дежурстве и напоминать о своем присутствии", - рассказала Гуменюк.
Сообщается, что непогода мешает оккупантам использовать для атак авиацию и дроны.
"Штормовая погода критическая и для самолетов, не наблюдается и угрозы "шахедов" из-за порывистого ветра", - добавляет Гуменюк.
Спикер предостерегает, что, скорее всего, ракетоносители не будут применены, но угроза атаки не исключена.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что 28 марта в Черном море было 7 кораблей, среди них один носитель крылатых ракет "Калибр".
- По состоянию на 29 марта на боевом дежурстве находились четыре вражеских корабля, среди них один носитель "калибров", общий залп – 4 ракеты.
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