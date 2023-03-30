Об этом информирует в телемарафоне представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Шторм в море 4–5 баллов, это критическая мореходность, говорит специалист, поэтому корабельная группировка врага в море уменьшилась.

"Раньше мы наблюдали более 10 кораблей, сейчас это 6 кораблей в Черном море вместе с судами обеспечения. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 4 ракет типа "Калибр". Это способ оставаться на дежурстве и напоминать о своем присутствии", - рассказала Гуменюк.

Сообщается, что непогода мешает оккупантам использовать для атак авиацию и дроны.

"Штормовая погода критическая и для самолетов, не наблюдается и угрозы "шахедов" из-за порывистого ветра", - добавляет Гуменюк.

Спикер предостерегает, что, скорее всего, ракетоносители не будут применены, но угроза атаки не исключена.