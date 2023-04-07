Из-за шторма россияне завели все ракетоносители в пункты базирования
В ночь с 6 на 7 апреля российский агрессор завел все ракетоносители из Черного моря в пункты базирования
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ввиду развития оперативной обстановки угроза ракетных или дроновых ударов не исключена. Хотя, активности вражеской авиации пока не наблюдается, сигналы воздушной тревоги игнорировать не стоит. Берегите себя, ведь нам еще страну возрождать!", - пишет ОК.
В Черном море корабельная группировка состоит из 9 кораблей, маневрирующих у юго-восточного побережья Крыма.
Все ракетоносители из-за мощного шторма заведены в пункты базирования.
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