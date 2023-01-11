Из-за шторма россияне вывели в Черное море только 1 ракетоноситель, - Гуменюк
Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что Россия держит в Черном море только один ракетоноситель
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо"
"Сегодня море бесспорно на нашей стороне. Наблюдается шторм и он усиливается. Однако это также очень усиливает минную опасность. Хочу напомнить гражданским людям, которые могут встретить морскую мину на побережье, ни в коем случае не приближаться к таким взрывоопасным предметам", - подчеркнула Гуменюк. .
Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга добавила, что российские войска продолжают использовать БПЛА для разведывательных целей.
"Русские ракетоносители находятся в пунктах базирования. В Черном море на дежурстве находится лишь один ракетоноситель. Это говорит о том, что они все-таки продолжают мониторить надводную обстановку, используя беспилотные летательные аппараты. Один из таких БПЛА был сбит нашей ПВО при попытке направить его в сторону Очакова", - добавила она.
- 10 января глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что 9 января россияне взорвали двумя ракетами "Кинжал" законсервированный состав противокорабельных мин времен Второй мировой войны под Очаковом
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