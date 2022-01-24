Из-за шантажа Украины войсками РФ: в Раде подготовили обращение к ООН и Европарламенту

Об этом сообщила в своем телеграмм-канале представительница ВР в Конституционном суде, народный депутат Ольга Совгиря.



"В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины (№6543 от 24.01.2022)", - пишет Совгиря.



Отмечено, что в проекте предлагается признать, что требования Российской Федерации к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины являются нарушением:

Конституции и законодательство Украины;

Основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года (Хельсинский заключительный акт),

Итогового документа Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 21 ноября 1990 года (Парижская хартия для новой Европы);

Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 (Будапештский меморандум);

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" №68/262, от 27 марта 2014 года, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и других международно-правовых актов.

Напомним, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук внёс предложение принять постановление щодо по поводу обращения к Организации Объединённых наций по поводу неприемлимости военного шантажа Украины со стороны РФ.

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В проекте постановления предлагается также направить текст обращения к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций."Обращение может быть проголосовано парламентом безотлагательно, вероятно, завтра", - добавила Совгиря.