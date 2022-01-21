Из-за "Северного потока-2": при уменьшении объемов транзита газа по Украине ГТС станет убыточной, - экономист

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на телеканале Еспресо.



"В независимости от того, сколько сегодня РФ транзитирует газа через украинскую ГТС, она оплачивает за транзит 40 млрд метров кубических. Это как раз требование "бери или плати". Они оплачивают зарезервированные мощности. Соглашением, которое действует до 2024 года, Газпром зарезервировал 40 млрд в год. На украинский бюджет не влияет, сколько там было фактического транзита. До 2024 года ничего меняться не будет, затем прекращается транзитный контракт", - сказал эксперт.



Он считает, что тогда начнется разрешение ситуации с поставкой газа в Европу.



Турецкий поток уже достроен до Венгрии и они уже подписали прямое соглашение с Газпромом. По состоянию на сегодняшний день, у нас есть "Северный поток-1", который тянет 20-25 млрд метров кубических в год. "ПП-2" в два раза мощнее и его максимальная состоятельность - около 60 млрд. Если он будет сертифицирован не по законодательству ЕС, то он полностью перекроет объем транзита через Украину. Если в пределах европейского законодательства, то максимальная мощность – 25-30 млрд метров кубических. Если так и будет, то остается объем для транспортировки по Украине", - добавил Пендзин.



Он отметил на некоторых моментах транзита газа.



"Проектная мощность украинской трубы – 150 млрд в год. При любых объемах для транспортировки используется одинаковое давление. Насколько экономически выгодно будет транспортировать менее 40 млрд. По расчетам экспертов, 40 млрд – это точка безубыточности украинской ГТС. Если будет транспортироваться примерно 25 – это точно будет убыточно", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.

Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил , что Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет шантаж ради запуска газопровода "Северный поток-2". Впоследствии Витренко сообщил , что Нафтогаз примет участие в сертификации "Северного потока-2".

Немецкий регулятор "Федеральное сетевое агентство" принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Впоследствии Макогон заявил, что Украина благодаря участию в сертификации "Северного потока-2" получит доступ ко всем документам , касающимся процесса, и сможет их обжаловать.

10 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" прекратили , потому что он не отвечает требованиям ЕС.