Из-за съемок: в центре Киева ограничат движение транспорта на три дня

Об этом передает пресс служба КГГА.

Как отмечается, с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа ограничат движение транспорта на территории Золотоворотского сквера, улицы Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко) и улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал до дома 6-а на улице Золотоворотской).

Напомним, в столице на Софийской площади 10 августа несколько автомобилей устроили дрифт. Полиция открыла уголовное производство.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию тщательно расследовать ситуацию с созданием ролика с дрифтом на Софийской площади.

В прокуратуре заявили, что в рамках расследования изъяли автомобили, которые участвовали в дрифте на Софийской площади в Киеве

В компании Red Bull принесли извинения за то, что без разрешения сняли видео на одной из центральных площадей города, не установив заграждения и не почистив мостовую от следов шин после действа. Там отметили, что уберут площадь.