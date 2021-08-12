Из-за съемок: в центре Киева ограничат движение транспорта на три дня
С 23 по 25 августа в центре Киева ограничат движение транспорта из-за съемок ко Дню Независимости
Об этом передает пресс служба КГГА.
Как отмечается, с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа ограничат движение транспорта на территории Золотоворотского сквера, улицы Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко) и улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал до дома 6-а на улице Золотоворотской).
- Напомним, в столице на Софийской площади 10 августа несколько автомобилей устроили дрифт. Полиция открыла уголовное производство.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию тщательно расследовать ситуацию с созданием ролика с дрифтом на Софийской площади.
- В прокуратуре заявили, что в рамках расследования изъяли автомобили, которые участвовали в дрифте на Софийской площади в Киеве
- В компании Red Bull принесли извинения за то, что без разрешения сняли видео на одной из центральных площадей города, не установив заграждения и не почистив мостовую от следов шин после действа. Там отметили, что уберут площадь.
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