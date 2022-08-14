Из-за санкций в Германии более 5 месяцев находятся 10 российских самолетов, - СМИ

Об этом сообщает немецкое издание RND со ссылкой на федеральное министерство транспорта Германии.

"Поскольку машины подпадают под запрет на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть вывезены в другое место", - отметили в ведомстве.

По данным Минтранса, в Лейпциге находятся три российских самолета АН-124. Этот тип воздушного судна используется в основном для чартерных грузовых рейсов. В Кельне есть Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737. Такие машины, как Boeing 737, часто используются в качестве пассажирских рейсов. Bombardier имеет 8–11 мест и часто используется в качестве бизнес-джета или частного реактивного самолета.

Частные, пассажирские, грузовые самолеты и бизнес-джеты находятся в Лейпциге, Кельне, Франкфурте-Хане, а также в Баден-Бадене.

15 июля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет смягчать санкции против России . Бербок заверила, что Берлин продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока Украина в этом нуждается. "И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и вместе с тем будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе", - отметила она.

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