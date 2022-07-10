Об этом сообщил российский портал Rozetked со ссылкой на данные игроков рынка.

Россияне в 2022 году в пять раз чаще по сравнению с прошлогодними показателями покупают Blu-ray-плееры и диски к ним на Ozon, на Wildberries - вдвое.

В январе-июне этого года в России выросли продажи DVD и Blu-ray-дисков почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, свидетельствуют данные российского "М.Видео - Эльдорадо".

Интернет-магазин Ozon фиксирует рост спроса на DVD-диски с фильмами на 36%, с музыкой – на 55%, сообщает российский портал.

Аналитики объясняют, что такая тенденция – следствие влияния санкций и выхода западных компаний с российского рынка. Так, по мнению гендиректора российской компании TelecomDaily Дениса Кускова, покупая диски, россияне пытаются получить доступ к контенту, который стал недоступен из-за санкций.

Напомним, Канада введет дополнительные санкции против РФ.