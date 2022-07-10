Из-за санкций россияне возвращаются к музыке и фильмам на дисках
В России с начала 2022 года выросли продажи Blu-ray-плееров и дисков к ним
Об этом сообщил российский портал Rozetked со ссылкой на данные игроков рынка.
Россияне в 2022 году в пять раз чаще по сравнению с прошлогодними показателями покупают Blu-ray-плееры и диски к ним на Ozon, на Wildberries - вдвое.
В январе-июне этого года в России выросли продажи DVD и Blu-ray-дисков почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, свидетельствуют данные российского "М.Видео - Эльдорадо".
Интернет-магазин Ozon фиксирует рост спроса на DVD-диски с фильмами на 36%, с музыкой – на 55%, сообщает российский портал.
Аналитики объясняют, что такая тенденция – следствие влияния санкций и выхода западных компаний с российского рынка. Так, по мнению гендиректора российской компании TelecomDaily Дениса Кускова, покупая диски, россияне пытаются получить доступ к контенту, который стал недоступен из-за санкций.
Напомним, Канада введет дополнительные санкции против РФ.
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