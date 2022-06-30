Из-за санкций россиянам нечем шантажировать мир. В Воздушных Силах объяснили, почему оккупанты используют советские ракеты
Россия использует советские ракеты в войне против Украины, поскольку из-за санкций не может пополнять запас нового вооружения
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
"Они понимают, что из-за санкций они не смогут пополнить запас и им нечем будет шантажировать мир. Поэтому они применяют устаревшее советское вооружение. Это Х-59, Х-22 и прочее. Поэтому и перебросили севернее бомбардировщики, чтобы достать летящей ракетой". 600 км", — сказал Игнат.
В то же время он отметил, что Х-22 является одной из мощнейших российских ракет, заряженных 900 кг взрывчатки.
Спикер Воздушных сил отметил, что данные, что в России заканчиваются ракеты или они их экономят, могут касаться Х-101, Х-30 или Х-32, ведь их уже много использовали по Украине. Также может идти ракета "Калибр" - они высокотехнологичны и дорого стоят.
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