Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в одной из компаний отрасли.

По их данным, в последние месяцы были прецеденты "отрицательной рентабельности" на экспортных направлениях. Причем по отдельным контрактам этот показатель достигал минус 49%.

Отрезанные от западных рынков санкциями металлурги пытаются наладить логистику поставок в Азию, но объемы экспорта металлов по железной дороге в сентябре упали на 43%, сказал заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило.

По словам Шило, поставки на азиатский рынок оказались невыгодными, поскольку цены на российскую продукцию не позволяют покрывать транспортные расходы.

Напомним, сегодня, 5 октября, послы стран ЕС приняли очередной пакет санкций против РФ, который, в частности, включает и новые ограничения на экспорт металла.

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