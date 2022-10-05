Из-за санкций Россия продает металлы убыточно до 50%, - росСМИ
Ассоциация "Российская сталь", объединяющая крупнейшие металлургические предприятия страны, на долю которых приходится 90% производимой в РФ стали и проката и 98% - чугуна, экспортирует сырье в убыток
Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в одной из компаний отрасли.
По их данным, в последние месяцы были прецеденты "отрицательной рентабельности" на экспортных направлениях. Причем по отдельным контрактам этот показатель достигал минус 49%.
Отрезанные от западных рынков санкциями металлурги пытаются наладить логистику поставок в Азию, но объемы экспорта металлов по железной дороге в сентябре упали на 43%, сказал заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило.
По словам Шило, поставки на азиатский рынок оказались невыгодными, поскольку цены на российскую продукцию не позволяют покрывать транспортные расходы.
- Напомним, сегодня, 5 октября, послы стран ЕС приняли очередной пакет санкций против РФ, который, в частности, включает и новые ограничения на экспорт металла.
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