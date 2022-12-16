Об этом заявил глава Офиса по вопросам координации санкций Госдепартамента США посол Джеймс О'Брайен, передает Укринформ.

"По нашим оценкам, в течение следующих нескольких лет российская экономика сократится по крайней мере на 16% от того, чем могла бы быть без войны, а к 2030 году она станет на 20% меньше", - сказал О'Брайен.

Представитель Госдепа США отметил, что эффективность санкций заметна, по крайней мере, в трех важных секторах.

Так, по словам О'Брайена, санкции вредят России на поле боя.

"России не хватает современных средств связи, оптики, высокоточных материалов, а также беспилотников, необходимых для активных боев, и в основном из-за того, что РФ остается уязвимой для экспортного контроля и санкций", - пояснил дипломат.

Кроме того, из-за санкций РФ имеет меньше денег для компенсации финансовых потерь.

"Россия вступила в эту войну со значительным положительным балансом на своих банковских счетах. У государства было около $640 млрд резервного капитала, $300 млрд из них сейчас заморожены и недоступны",- отметил О'Брайен.

При этом только за первые месяцы войны РФ потратила более $80 млрд без учета текущих сокращений российского бюджета.

РФ также продолжает терять инвестиции и капитал. По приблизительным оценкам Госдепа, по меньшей мере 900 тыс. россиян сбежали из страны из-за войны, мобилизации и санкций.

"И в общем они сейчас гораздо меньше способны производить дома то, что им нужно для наиболее эффективного ведения боевых действий", - добавил О'Брайен.

Дипломат отметил, что РФ пока не может импортировать то, в чем больше всего нуждается.

"По состоянию на сентябрь импорт полупроводников сократился на 70%. В результате, в течение следующих лет российская экономика будет просто сокращаться и отставать все больше", - пояснил О'Брайен.

Представитель Госдепа США также прокомментировал перспективы отключения всех российских банков от системы SWIFT или других ограничений против них. По его словам, США исходят из важности сохранения стабильности глобальной финансовой системы, поэтому внимательно рассматривают деятельность каждой группы банков, чтобы смягчать последствия других. О'Брайен отметил, что среди прочего необходимо обеспечить функционирование глобального продовольственного рынка.

"Это жизненно важно для того, чтобы разрешить глобальным рынкам функционировать, разрешить РФ поставлять продовольствие, удобрения и энергию, особенно для глобального юга, но также лишить Россию ресурсов", - пояснил дипломат.

1 декабря страны Евросоюза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель.

5 декабря эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу.

6 декабря стало известно, что в 9-й пакет санкций против РФ Еврокомиссия планирует внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также наложить экспортный контроль на товары двойного назначения на 2,3 млрд евро.

ЕС согласовал санкции против Ирана за поставку оружия России.

15 декабря США объявили о новых санкциях против представителей РФ за финансирование войны с Украиной.

В этот же день ЕС согласовал 9-й пакет санкций против России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb