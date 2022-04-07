Из-за санкций Беларусь будет выплачивать часть внешнего долга в нацвалюте
В правительстве Беларуси заявили, что обязательства перед отдельными иностранными кредиторами будут выплачиваться в белорусских рублях
Об этом сообщает пресс-служба правительства Беларуси.
Такое решение было принято из-за санкций, которые ввели "недружественные" страны.
"Выполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа", - говорится в сообщении .
Добавляют, что это вынужденная мера, поскольку после введения санкций Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро.
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