Из-за санкций Беларусь будет выплачивать часть внешнего долга в нацвалюте

Об этом сообщает пресс-служба правительства Беларуси.



Такое решение было принято из-за санкций, которые ввели "недружественные" страны.



"Выполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа", - говорится в сообщении .



Добавляют, что это вынужденная мера, поскольку после введения санкций Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро.

Напомним, партнерская компания министерства цифровой трансформации Украины Украинская ИТ-компания YouControl запустила международный инструмент RuAssets, который поможет проверить, какие мировые компании имеют скрытые связи с российскими и белорусскими активами, лицами или бизнесом.