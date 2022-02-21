Из-за роста заболеваемости в Киеве "Эскулаб" снизил цены на диагностику COVID-19
Экономично выгодное предложение от "Ескулаб"
С возрастанием показателей заболеваемости в Киеве COVID-19, растёт спрос на лабораторную диагностику. Люди, у которых появляются даже самые маленькие симптомы, сразу сдают тесты на коронавирус, чтобы не подвергать опасности близких и самому быть уверенным в диагнозе. Кроме того, сдают тесты и те, кто собирается в заграничную поездку или посещают события, где наличие отрицательного результата теста на COVID-19 является обязательным условием.
С 22 февраля медицинская лаборатория "Ескулаб" предлагает пройти диагностику на коронавирусную инфекцию в киевских отделениях по новой сниженной цене:
- Тест на выявление антигена к COVID-19 – 200 грн;
- ПЦР-тест, срочное выполнение 24 ч – 400 грн;
- ПЦР-тест, срочное выполнение 12 ч – 450 грн.
Отделения "Ескулаб" работают во всех районах Киева, ознакомиться с адресами и выбрать ближайшее отделение можно на сайте лаборатории. Важно, что получить результат анализов можно в удобном отделении, а для путешествующих – дорогой к пересечению границы автомобилем или в аэропорту. Подробнее о направлениях лабораторных исследований, пакетных услугах и акциях можно узнать по бесплатному номеру Информационной линии 0 800 503 680.
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