Из-за роста заболеваемости в Киеве "Эскулаб" снизил цены на диагностику COVID-19

С возрастанием показателей заболеваемости в Киеве COVID-19, растёт спрос на лабораторную диагностику. Люди, у которых появляются даже самые маленькие симптомы, сразу сдают тесты на коронавирус, чтобы не подвергать опасности близких и самому быть уверенным в диагнозе. Кроме того, сдают тесты и те, кто собирается в заграничную поездку или посещают события, где наличие отрицательного результата теста на COVID-19 является обязательным условием.



С 22 февраля медицинская лаборатория "Ескулаб" предлагает пройти диагностику на коронавирусную инфекцию в киевских отделениях по новой сниженной цене:

Тест на выявление антигена к COVID-19 – 200 грн;

ПЦР-тест, срочное выполнение 24 ч – 400 грн;

ПЦР-тест, срочное выполнение 12 ч – 450 грн.