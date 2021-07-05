Из-за роста больных COVID-19 в Европе Украина должна увеличить количество тестирований, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нужно увеличить тестирование на коронавирус на фоне роста заболеваемости в Европе
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в связи с проведением чемпионата Европы по футболу в европейских странах зафиксирован рост заболеваемости почти на 10%. Поэтому нужно увеличить количество тестирований на COVID-19, а профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, в том числе детских учреждений здравоохранения, к борьбе с коронавирусом.
"Масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция в дальнейшем должны оставаться обязательными, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости", - сказал глава правительства.
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