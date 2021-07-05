Из-за роста больных COVID-19 в Европе Украина должна увеличить количество тестирований, - Шмыгаль

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в связи с проведением чемпионата Европы по футболу в европейских странах зафиксирован рост заболеваемости почти на 10%. Поэтому нужно увеличить количество тестирований на COVID-19, а профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, в том числе детских учреждений здравоохранения, к борьбе с коронавирусом.

"Масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция в дальнейшем должны оставаться обязательными, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости", - сказал глава правительства.