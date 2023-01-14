Из-за российской вооруженной агрессии погиб житель Бахмута, - Донецкая ОВА
На протяжении суток 13 января россияне убили жителя Бахмута, еще три человека получили ранения в Курахово и Константиновке
Об этом в телеграмм проинформировал глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.
В течение суток 13 января из-за российской вооруженной агрессии погиб житель Бахмута, еще три человека в области получили ранения. В частности, речь идет о двух раненых в Курахово и одном в Константиновке.
Всего Россия с начала полномасштабного вторжения убила 1300 жителей Донбасса, еще 2845 получили ранения в результате атак.
Отмечается, что данные не учитывают жертвы Мариуполя и Волновахи - сейчас установить точное количество жертв невозможно.
- Напомним, ранее Генштаб сообщил , что в течение 13 января нанесли 15 авиационных и 5 ракетных ударов. Двое из них пришлись на гражданскую инфраструктуру Константиновки Донецкой области.
- В ночь на 14 января захватчики дважды били по Днепропетровщине: под ударом тяжелой артиллерии оказалась Марганецкая община.
- 14 января городской голова Харькова Игорь Терехов заявил о утреннем обстреле города, он отметил, что захватчики целились в инфраструктуру.
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