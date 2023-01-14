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Из-за российской вооруженной агрессии погиб житель Бахмута, - Донецкая ОВА

14 января, 2023 суббота
08:54
война с Россией

На протяжении суток 13 января россияне убили жителя Бахмута, еще три человека получили ранения в Курахово и Константиновке

Об этом в телеграмм проинформировал глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.

В течение суток 13 января из-за российской вооруженной агрессии погиб житель Бахмута, еще три человека в области получили ранения. В частности, речь идет о двух раненых в Курахово и одном в Константиновке.

Всего Россия с начала полномасштабного вторжения убила 1300 жителей Донбасса, еще 2845 получили ранения в результате атак.

Отмечается, что данные не учитывают жертвы Мариуполя и Волновахи - сейчас установить точное количество жертв невозможно.

  • Напомним, ранее Генштаб сообщил , что в течение 13 января нанесли 15 авиационных и 5 ракетных ударов. Двое из них пришлись на гражданскую инфраструктуру Константиновки Донецкой области.
  • В ночь на 14 января захватчики дважды били по Днепропетровщине: под ударом тяжелой артиллерии оказалась Марганецкая община.
  • 14 января городской голова Харькова Игорь Терехов заявил о утреннем обстреле города, он отметил, что захватчики целились в инфраструктуру.

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Донетчина
Бахмут
воєнні злочини Росії
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