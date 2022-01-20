Из-за российской угрозы Эстония увеличит оборонительные расходы на €380 млн
На фоне роста угрозы РФ в Европе правительство Эстонии увеличит на €380 млн оборонные расходы
Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"В связи с текущей ситуацией с безопасностью в Европе Эстония выделит дополнительно €380 миллионов в ближайшие годы, чтобы усилить нашу обороноспособность. Дополнительные средства пополнят наш оборонный бюджет, который на 2021 год составляет 2,3% ВВП", - говорится в сообщении Каллас в Twitter.
- Напомним, в министерстве обороны Эстонии заявили о готовности разместить до 5 тысяч солдат быстрого реагирования НАТО.
- 18 января парламент Эстонии принял заявление в поддержку территориальной целостности Украины и осудил агрессию России.
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