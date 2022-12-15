Из-за российской агрессии в Украине уже погибли 477 детей

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в телеграмме.

"По состоянию на утро 15 декабря 2022 года более 1303 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - информировала прессслужба.

Отмечается, что с 24 февраля 477 детей погибли, еще более 856 - получили ранения.

Однако в генпрокуратуре отмечают: эти цифры не окончательны, ведь идет процесс по их установлению в местах ведения боевых действий, временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 426, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, Запорожской - 78, Херсонской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 33", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В результате обстрела Херсона 14 декабря погиб 8-летний мальчик, час его пытались реанимировать, но минно-взрывная травма повлекла слишком много повреждений.

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