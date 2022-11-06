Из-за российской агрессии в Украине пострадало 3 млн га леса и оказались под угрозой большие заповедники
Из-за войны в Украине, которую ведет Россия, уже пострадало 3 млн га лесов, страдают 20% природоохранных территорий, а под оккупацией остаются 8 заповедников
Об этом сообщает WWF-Украина.
"Сегодня, 6 ноября, – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, когда мировое сообщество сплачивается, чтобы противостоять эксплуатации природных территорий, ценных ресурсов, биоразнообразия. Ведь вред, причиненный окружающей среде одной страны в результате вооруженных конфликтов влияет на благосостояние всего мира и это влияние может продолжаться поколениями", – напоминают в организации.
WWF-Украина приводит данные о разрушениях и вреде, которые Россия нанесла окружающей среде Украины и природным ресурсам, в том числе и тем, что являются частью природоохранной сети Европы.
Из-за боевых действий в зоне риска оказались 2,9 млн га Изумрудной сети – территории, охраняемой в рамках законодательства ЕС и Совета Европы.
Также под угрозой уничтожения находятся 16 Рамсарских объектов площадью около 600 000 га.
"Они имеют статус водно-болотных угодий международного значения благодаря их уникальному биоразнообразию, - объясняют в WWF. - Водно-болотные угодья "Архипелаг Большие и Малые Кучугуры" площадью 7 740 га деоккупированы, впрочем, из-за близкого расположения к линии фронта находятся под угрозой уничтожения".
Кроме того, оккупированными остаются 8 заповедников и 10 национальных природных парков.
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