Из-за российской агрессии уже погибли 500 украинских детей
По состоянию на воскресенье, 13 августа, в результате российской вооруженной агрессии в Украине погибли 500 детей. Кроме того, в результате атак по украинским городам ранения получили более тысячи несовершеннолетних
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По их данным, всего после полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадали более 1597 детей. По состоянию на утро 13 августа 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, погибли 500 детей и более 1097 получили ранения разной степени тяжести.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили в Офисе генпрокурора.
Правоохранители также отметили, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 485, Харьковской – 298, Киевской – 129, Херсонской – 118, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 94, Черниговской – 71 и Луганской – 67.
- Еще в марте 2023 года количество погибших детей в результате войны в Украине составляло 466, а раненых было 943.
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