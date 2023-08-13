Из-за российской агрессии уже погибли 500 украинских детей

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По их данным, всего после полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадали более 1597 детей. По состоянию на утро 13 августа 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, погибли 500 детей и более 1097 получили ранения разной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители также отметили, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 485, Харьковской – 298, Киевской – 129, Херсонской – 118, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 94, Черниговской – 71 и Луганской – 67.