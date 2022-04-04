Из-за российской агрессии Украина ежедневно теряет 2 млрд грн, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью HB.

По его словам, поскольку в стране продолжаются боевые действия, потери ежедневно изменяются, а окончательные расчеты будут произведены после войны.

"Сейчас если говорить о расчетах Минфина по потерям бюджета, то потери Украины составляют около 2 млрд грн в день. Если говорить о потерях инфраструктуры, то за месяц войны они предварительно составили $119 млрд. То есть $4,25 млрд ежедневно. Если добавить сюда военные потери и увеличенные военные и социальные расходы, программы поддержки, потери экономики и предприятий, тогда говорим о $565 млрд", - сказал Шмыгаль.

29 марта Денис Шмыгаль заявил, что потери Украины из-за полномасштабной российской агрессии составляют более $1 трлн.

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