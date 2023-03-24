Об этом сообщила глава Миссии Матильда Богнер во время брифинга.

"Война привела к колоссальным человеческим потерям. По состоянию на эту неделю мы задокументировали, что более 8 тыс. гражданских лиц погибли, почти 14 тысяч получили ранения. Более 90% жертв были вызваны ракетами, оружием взрывного действия, минами или взрывоопасными пережитками войны" - заявила Богнер.

По словам главы миссии, реальные цифры жертв среди гражданских могут быть значительно выше официально задокументированных.

Кроме того, в ООН отметили, что на оккупированных территориях Украины продолжаются произволы и нападения на мирных жителей со стороны российских военных.

"С 24 февраля 2022 года мы зафиксировали 621 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний гражданских лиц Вооруженными силами России", - отметила Матильда Богнер.