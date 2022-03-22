Из-за российской агрессии беженцами стали более 3,55 миллиона украинцев, - ООН
С начала полномасштабного российского вторжения беженцами стали более 3,55 млн украинцев
Об этом сообщает Reuters .
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев с начала российского вторжения Украину покинули 3 556 924 человека.
Более 2 миллионов человек пересекли границу Украины с Польшей.
"Это еще одна трагическая веха для народа Украины, и она была достигнута чуть менее чем за месяц", – сказал на брифинге спикер представитель ООН Мэтью Солтмарш. Он добавил, что по данным ООН еще 6,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами в Украине.
"Вы видите почти четверть всего населения. Скорость и масштаб этого оттока и этого кризиса перемещения беспрецедентны за последнее время", - подчеркнул Солтмарш.
- Напомним, по состоянию на 20 марта, по подсчетам ООН, в результате военных действий России в Украине 10 млн человек покинули свои дома и были вынуждены искать более безопасное убежище в родной стране или за рубежом.
- 21 марта сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения более 3 млн украинцев покинули страну , а 11-12 млн стали внутренними переселенцами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное