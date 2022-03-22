Из-за российской агрессии беженцами стали более 3,55 миллиона украинцев, - ООН

Об этом сообщает Reuters .

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев с начала российского вторжения Украину покинули 3 556 924 человека.

Более 2 миллионов человек пересекли границу Украины с Польшей.

"Это еще одна трагическая веха для народа Украины, и она была достигнута чуть менее чем за месяц", – сказал на брифинге спикер представитель ООН Мэтью Солтмарш. Он добавил, что по данным ООН еще 6,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами в Украине.

"Вы видите почти четверть всего населения. Скорость и масштаб этого оттока и этого кризиса перемещения беспрецедентны за последнее время", - подчеркнул Солтмарш.

Напомним, по состоянию на 20 марта, по подсчетам ООН, в результате военных действий России в Украине 10 млн человек покинули свои дома и были вынуждены искать более безопасное убежище в родной стране или за рубежом.

21 марта сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения более 3 млн украинцев покинули страну , а 11-12 млн стали внутренними переселенцами.

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