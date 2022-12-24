Из-за российского ракетного удара под огнем оказалась гимназия на Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.

В ночь на 24 декабря войска РФ нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. Местные власти сообщили о попадании части ракет в гимназию в Степенской громаде, также поражены дома рядом с учебным заведением.

По предварительным данным люди не пострадали.

"Русские невежды в своем репертуаре – сами ничему не учатся, и нашим детям не дают",- прокомментировал Александр Старух.

Напомним, в утренней сводке Генштаба отчитывалось, что 23 декабря на Запорожском и Херсонском направлениях под поражение реактивной и ствольной артиллерии попали более 50 городов и сел. Среди них – Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области.

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