Из-за российских обстрелов жители Чернигова и 234 населенных пунктов области остались без электричества

Как сообщает Черниговоблэнерго, одна из основных задач врагов - лишить жителей области коммунальных благ и устроить гуманитарную катастрофу, передает Еспресо.TV.

Именно поэтому массовые удары наносятся по инфраструктуре городов и громад - по ТЭЦ, теплопунктам, водонасосным станциям, линиям электропередач. Так сегодня утром без электроснабжения оставались 101 362 абонента АО "Черниговоблэнерго". Из-за значительных повреждений обесточено: 15 ПЛ-110 кВ; 17 ПЛ-35 кВ; 9 ПС-110 кВ; 23 ПС-35 кВ; 163 ПЛ-10 кВ", -пишут в ведомстве.

Больше всего от этого пострадали 234 населенных пункта области. Без света сейчас:

128 населенных пунктов на территории Черниговского района (95,8% потребителей – 31 083 абонента);

51 – в Репкинском районе (27,5% – 4967 абонентов);

22 – в Городнянском районе (22,5% – 3418 абонентов);

15 – в Бобровицком районе (21,4% – 4989 абонентов);

7 – в Куликовском районе (18,5% – 2067 абонентов);

4 – в Бахмачском районе (2% – 441 абонент);

по 3 – в Нежинском (1,7% – 784 абонента) и Ичнянском (5,3% – 917 абонентов);

1 – в Козелецком (0,8% – 248 абонентов).

Также без света 52 448 абонентов Чернигова (42%).

Напомним, в Чернигове ВСУ уничтожили российскую батарею РСЗО, которая обстреливала жилые кварталы, - Генштаб ВСУ

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