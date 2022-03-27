Из-за российских обстрелов за сутки произошел 281 пожар и обесточены 1455 населенных пунктов, - ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В настоящее время обесточены 1455 населенных пунктов, из них частично - 39. Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечены восемь генераторов ГСЧС, из них пять - для обеспечения электроэнергией больниц", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что за сутки подразделениями ГСЧС совершено 1585 выездов, в том числе 533 выезда на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены восемь человек, ликвидирован 281 пожар, возникший в результате ведения боевых действий.

Пиротехниками обезврежено 507 взрывоопасных устройств и 6 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 авиабомбы.

В ГСЧС добавили, что на западных границах развернуто 75 палаток для обогрева и приема граждан, в которых в течение дня оказана помощь более чем 1400 человек.

Напомним, 26 марта из-за российских обстрелов столичный Святошинский район остался без света .

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