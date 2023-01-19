Из-за российских обстрелов в Херсоне более 15 тыс. абонентов остались без света, - ОВА
По данным Херсонской ОВА, из-за российских обстрелов в областном центре частично отсутствует энергоснабжение: более 15 тыс. абонентов не имеют света
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
По состоянию на 14:46 19 января в Херсоне более 15 тыс. абонентов не имеют света. Частичное отключение энергии повлекли российские обстрелы.
"В настоящее время продолжается работа по обследованию сетей и переключению потребителей", - подчеркнул глава ОВА.
- Напомним, в течение предыдущих суток 18 января армия РФ 56 раз обстреляла Херсонщину из артиллерии, РСЗО и минометов, известно о 4 раненых.
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