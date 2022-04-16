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Главная война с Россией Из-за российских обстрелов Северодонецк остался без газа и воды, в Кременной погиб человек, - глава Луганской ОВА Гайдай

Из-за российских обстрелов Северодонецк остался без газа и воды, в Кременной погиб человек, - глава Луганской ОВА Гайдай

16 апреля, 2022 суббота
08:19
война с Россией

В результате ночных обстрелов в Луганской области погиб один человек, трое получили ранения

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в telegram.

По его словам, ночью один человек погиб, троим раненым была оказана медицинская помощь.

"Поздно вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни. Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины - их эвакуировали из поврежденного дома, медицинская помощь оказана своевременно", - написал Гайдай.

Он добавил, что разрушения получила критическая инфраструктура.

"В Северодонецке перебит центральный газопровод. Сколько понадобится времени для его ремонта, специалисты выяснят утром. Также начнется восстановление поврежденного днем водопровода. Пока город без воды и газа. Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с меньшими последствиями" , – отметил Гайдай.

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погибший
обстрелы
Сергей Гайдай
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