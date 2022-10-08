Об этом сообщает Энергоатом.

В ночь на 8 октября в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

"Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 суток. Нужен ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны", - заявили в Энергоатоме.

5 октября российский диктатор Владимир Путин издал указ о "передаче" ЗАЭС под контроль России.

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