Из-за российских обстрелов погибли три сотрудника одного из объектов критической инфраструктуры Киева, - Кличко
В результате сегодняшней атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это – сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Два объекта получили значительные повреждения. Городские службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации", - добавил Кличко.
- Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что от обстрелов украинской энергетической инфраструктуры 18 октября шесть человек получили ранения, а один человек погиб
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