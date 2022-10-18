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Из-за российских обстрелов погибли три сотрудника одного из объектов критической инфраструктуры Киева, - Кличко

18 октября, 2022 вторник
16:08
война с Россией

В результате сегодняшней атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это – сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Два объекта получили значительные повреждения. Городские службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации", - добавил Кличко.

  • Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что от обстрелов украинской энергетической инфраструктуры 18 октября шесть человек получили ранения, а один человек погиб

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Виталий Кличко
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