Об этом сообщили в Энергоатоме.

В ночь на 03:53 9 марта отключилась последняя линия связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, это произошло после ракетных обстрелов россиян.

"Сейчас станция обесточена и перешла в режим блекаута. В шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Началось обратное отсчет времени", - отметили в Энергоатоме.

Да, если не восстановить внешнее питание станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями.

"Кроме того, все отечественные атомные электростанции, находящиеся на подконтрольной Украине территории, разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6:30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт", - добавили в пресс-службе.

Министр энергетики Герман Галущенко утвердил , что РФ в очередной раз ставит мир на грань ядерной катастрофы: "Очередная варварская массированная атака на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС. Сейчас станция работает на дизельных генераторах. Россияне ставят мир на границу ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС".