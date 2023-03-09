Из-за российских обстрелов отключилась последняя линия связи с оккупированной Запорожской АЭС, она обесточена, - Энергоатом
После вражеских обстрелов 9 марта последняя линия связи с оккупированной Запорожской АЭС отключилась, станция осталась обесточенной
Об этом сообщили в Энергоатоме.
В ночь на 03:53 9 марта отключилась последняя линия связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, это произошло после ракетных обстрелов россиян.
"Сейчас станция обесточена и перешла в режим блекаута. В шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Началось обратное отсчет времени", - отметили в Энергоатоме.
Да, если не восстановить внешнее питание станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями.
"Кроме того, все отечественные атомные электростанции, находящиеся на подконтрольной Украине территории, разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6:30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт", - добавили в пресс-службе.
Министр энергетики Герман Галущенко утвердил , что РФ в очередной раз ставит мир на грань ядерной катастрофы: "Очередная варварская массированная атака на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС. Сейчас станция работает на дизельных генераторах. Россияне ставят мир на границу ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС".
- Россия намеренно блокирует ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированной Запорожской АЭС.
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- 24 февраля сообщалось, что у российских оккупантов нет возможности отказаться от работников ЗАЭС, которые не хотят подписывать контракты с Росатомом.
- Также российские спецслужбы пытались получить доступ к проектно-конструкторской документации Запорожской АЭС, специалисты СБУ помешали злоумышленникам.
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