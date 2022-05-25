Из-за российских обстрелов Луганщина полностью осталась без газа, травмирован работник газораспределительной станции

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай на своем телеграмм-канале.

"Газ отсутствует повсюду. Из-за обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравмы испытал работник, осуществлявший регулирование автоматики. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах", – сообщил Гайдай.

Он добавил, что еще по состоянию на вчера в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.

"По-прежнему область остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели", – сказал он.

Напомним, россияне за сутки убили в Северодонецке шестерых гражданских, по меньшей мере, восемь ранены.

В Луганской области окупанты повредили газопровод, Донетчина может остаться без газа, - Гайдай

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