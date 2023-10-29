Из-за российских обстрелов Донбасса получили ранения 4 полицейских

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что россияне ударили из артиллерии по прифронтовому городу Северск Бахмутского района. Один из снарядов разорвался у экипажа полиции.

Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы. Кроме того, из-за российских обстрелов поврежден служебный автомобиль.

В МВД сообщили, что состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.

Также за прошедшие сутки Россия атаковала три населенных пункта Донетчины - Часов Яр, Северск и Курдюмовку.

Информация о пострадавших гражданских жителях не поступала.