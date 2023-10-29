Из-за российских обстрелов Донбасса получили ранения 4 полицейских
За прошедшие сутки Россия атаковала Донецкую область. В результате вражеских ударов ранения получили четверо сотрудников полиции
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что россияне ударили из артиллерии по прифронтовому городу Северск Бахмутского района. Один из снарядов разорвался у экипажа полиции.
Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы. Кроме того, из-за российских обстрелов поврежден служебный автомобиль.
В МВД сообщили, что состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.
Также за прошедшие сутки Россия атаковала три населенных пункта Донетчины - Часов Яр, Северск и Курдюмовку.
Информация о пострадавших гражданских жителях не поступала.
- В ночь на воскресенье, 29 октября, российские кафиры нанесли удары по территории Днепропетровской, Херсонской и Полтавской областей. В результате вражеских атак есть разрушение инфраструктуры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 37.99
- EUR Покупка 39.45Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное