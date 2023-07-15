Об этом пишет Минэнерго.

Отмечается, что из-за вражеских обстрелов обесточивались 26 населенных пунктов в Донецкой области и 11 - в Черниговской области.

"В результате предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавляют, что ремонтные бригады работают там, где разрешает ситуация безопасности.