Из-за российских обстрелов частично нет света в 4 прифронтовых регионах Украины
Российские военные продолжают бить по прифронтовым областям Украины. В результате атак без света остаются 4 региона
Об этом пишет Минэнерго.
Отмечается, что из-за вражеских обстрелов обесточивались 26 населенных пунктов в Донецкой области и 11 - в Черниговской области.
"В результате предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
В Минэнерго добавляют, что ремонтные бригады работают там, где разрешает ситуация безопасности.
- За сутки, 14 июля, российские террористы нанесли удары по 9 областям Украины. В результате обстрелов повреждена гражданская и критическая инфраструктура, также пострадал человек.
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