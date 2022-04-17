Из-за российских обстрелов 17 апреля не будет работать ни один гуманитарный коридор, - Верещук
Российские оккупанты не разрешили открыть в воскресенье, 17 апреля, ни одного гуманитарного коридора
Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в telegram.
По ее словам, на сегодняшнее утро, 17 апреля, не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации.
"Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", - отметила Верещук.
Она добавила, что Украина продолжает требовать открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей.
"Также из-за соответствующих международных структур мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", - сказала Верещук.
- В субботу, 16 апреля, гуманитарными коридорами были эвакуированы 1 449 человек.
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