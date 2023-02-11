Из-за российских обстрелов 10 февраля остановился один из блоков реактора на Хмельницкой АЭС
Из-за нестабильности электросети в результате обстрела в пятницу, 10 февраля, остановился один из блоков Хмельницкого реактора
Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.
Как отмечается в сообщении, 10 февраля украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что две из трех действующих украинских атомных электростанций – Ровенская и Южноукраинская – как мера пресечения снизили выдачу электроэнергии из-за возобновления обстрела энергетической инфраструктуры страны. Также из-за нестабильности электросети в результате обстрела остановился один из блоков Хмельницкого реактора.
"Эти события были подтверждены находящимися на станциях миссиями поддержки и помощи МАГАТЭ. Они также подтвердили, что все системы ядерной безопасности на Хмельницком работали должным образом", – отмечено на сайте.
- 10 февраля российская армия массированно обстреляла Украину ракетами . Была выпущена 71 ракета, 61 из них сбила ПВО .
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