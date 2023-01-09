Из-за россиян в Босфоре в очереди инспекцию ожидают 98 судов с агропродукцией из Украины

Об этом сообщила прессслужба Министерства инфраструктуры Украины в facebook.

"Зерновая инициатива": экспортировано уже 17 млн тонн агропродукции", - говорится в сообщении.

В частности, также отмечается, что за три дня из портов Одесской области отправились пять судов, которые доставят 158,5 тыс. т украинского продовольствия. Среди них - балкер TRUE HARMONY, который доставит 26 тыс. т агропродукции в Египет, и балкер LEO 1, который перевозит 49,5 тыс. т пшеницы для Шри-Ланки.

Кроме этого, по данным Мининфраструктуры, в Босфоре в очереди инспекцию ожидают 98 судов (21 – уже с продовольствием на борту, а 77 – идущие под загрузку).

Это приводит к уменьшению объемов украинского продовольствия нуждающимся странам, а также к миллионным убыткам грузовладельцев.

В ноябре 2022 года стало известно, что Россия вывезла из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна.

В декабре сообщалось, что с неподконтрольных Украине территорий Россия за время полномасштабной войны вывезла пшеницу на минимум 1 млрд долларов.

Оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тыс. тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году.

В прошлом году аграрии засеяли более 90% полей подконтрольных Украине, несмотря на полномасштабную войну РФ. Урожай полностью или частично собрали.

6 января стало известно, что за 2022 год Украине удалось экспортировать более 50 млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки.

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