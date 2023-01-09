Из-за россиян в Босфоре в очереди инспекцию ожидают 98 судов с агропродукцией из Украины
Большинство этих судов стоит в Босфоре еще с прошлого года из-за целенаправленного торможения инспекций россиянами
Об этом сообщила прессслужба Министерства инфраструктуры Украины в facebook.
"Зерновая инициатива": экспортировано уже 17 млн тонн агропродукции", - говорится в сообщении.
В частности, также отмечается, что за три дня из портов Одесской области отправились пять судов, которые доставят 158,5 тыс. т украинского продовольствия. Среди них - балкер TRUE HARMONY, который доставит 26 тыс. т агропродукции в Египет, и балкер LEO 1, который перевозит 49,5 тыс. т пшеницы для Шри-Ланки.
Кроме этого, по данным Мининфраструктуры, в Босфоре в очереди инспекцию ожидают 98 судов (21 – уже с продовольствием на борту, а 77 – идущие под загрузку).
Это приводит к уменьшению объемов украинского продовольствия нуждающимся странам, а также к миллионным убыткам грузовладельцев.
- В ноябре 2022 года стало известно, что Россия вывезла из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна.
- В декабре сообщалось, что с неподконтрольных Украине территорий Россия за время полномасштабной войны вывезла пшеницу на минимум 1 млрд долларов.
- Оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тыс. тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году.
- В прошлом году аграрии засеяли более 90% полей подконтрольных Украине, несмотря на полномасштабную войну РФ. Урожай полностью или частично собрали.
- 6 января стало известно, что за 2022 год Украине удалось экспортировать более 50 млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.74
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.64
- Актуальное
- Важное