Из-за риска провокаций со стороны оккупантов гуманитарных коридоров 28 марта не будут открываться
О вероятности провокаций предупредили украинские разведчики
Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук, передает Еспресо.TV.
"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому, по соображениям безопасности граждан, сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - отметила она.
- Напомним, 27 марта в Харьковской области россияне расстреляли семью в машине, погиб трехлетний ребенок
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