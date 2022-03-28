Из-за риска провокаций со стороны оккупантов гуманитарных коридоров 28 марта не будут открываться

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук, передает Еспресо.TV.

"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому, по соображениям безопасности граждан, сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - отметила она.

