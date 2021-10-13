Из-за резкого роста цены на газ поставщики отказывают бюджетникам в льготах, должно вмешаться правительство, - Пендзин

Об этом сообщил экономист Олег Пендзин в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Действительно, люди перешли на летний контракт по цене 7,96 грн/куб.м газа. Предприятия ТКЭ получают газ также по меморандуму и цена, собственно, уже фиксирована. А бюджетники получают газ по рыночной цене. То есть на сегодняшний момент каких-либо льгот для бюджетных организаций, относительно других бытовых потребителей, нет. И почему начали активно отказываться поставщики этих организаций? Они подписали соглашения по 13 грн/м.куб, а сегодняшняя цена на рынке - под 30 грн/куб.м газа. Ведь на европейском рынке цена газа существенно выросла", - отметил Пендзин.

Экономист отметил, что из-за существенного роста цены на газ сложилась ситуация, когда поставщики не имеют средств оплачивать новую рыночную цену на газ и отказываются от поставок.

"Для населения действует летний контракт. А те, кто перешел на помесячную оплату, очень сильно потеряли и имеют огромные проблемы. Но 95% бытовых потребителей перешли на летний контракт с ценой ниже рыночной, а убытки берет на себя НАК "Нафтогаз". По бюджетникам, скорее всего, в ближайшее время правительство примет решение, по которому будет установлена фиксированная цена. Ведь цена контрактов абсолютно не соответствует фактической, которая установлена на рынке. То есть на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда нет денег в бюджете, чтобы платить 30 грн/куб.м, и нет поставщиков, готовых поставлять по 7 грн/м.куб газа. Скорее всего, скоро мы увидим решение Кабмина по бюджетникам, ведь речь идет о школах, больницах и т.д., которые финансируются из местных бюджетов", - сообщил Пендзин.